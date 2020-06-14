شكرا لقراءة خبر عن العرافة اللبنانية "ليلى عبداللطيف" التي توقعت مقتل "قاسم سليماني" قبل أيام تتنبأ اليوم بمصير حاكم جديد وتفجر مفاجأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - العرافة اللبنانية “ليلى عبداللطيف” التي توقعت مقتل ”قاسم سليماني“ قبل أيام تتنبأ اليوم بمصير حاكم جديد وتفجر مفاجأة

قبل أيام من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كانت الفلكية اللبنانية، ليلى عبداللطيف، خرجت للعلن، لتعلن تنبؤاتها بخصوص العام الجديد، 2020.

ومن توقعات ليلى عبداللطيف، ذكرت أن شخصيات كبيرة سيتم اغتيالها وموت قيادات بارزة.

العرافة اللبنانية “ليلى عبداللطيف”

وتطرقت إلى حدث هام سيهز المنطقة، ويصعد من الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهو على ما يبدو حادثة اغتيال قاسم سليماني وقيادات في أخرى من الحرس الثوري والحشد الشيعي في مطار بغداد مطلع الشهر الجاري.

وأشارت إلى انتشار لسفن حربية في مياه بعض الدول العربية ودول الشرق الأوسط بشكل خاص.

وأكدت أن أزمة طارئة وحالة من التأهب والغليان ستسود منطقة الشرق الأوسط والأنظار تتجه إلى حدث ما بين أميركا وإيران.

Advertisements

ومن توقعاتها:

اغتيالات تطال بعض الشخصيات السياسية في العراق.

الثورة في العراق ستشهد انتصارات تؤدي إلى تغيير سياسي كبير.

نهاية الأزمة الحالية في اليمن وعودة الاستقرار ومصالحات بين القبائل اليمنية.

توقعات العرافة اللبنانية “ليلى عبداللطيف” 2020

ومن بين توقعات ليلي عبد اللطيف الجديدة 2020 للشخصيات هي :

ترامب: سيواجه مشكلة داخلية كبيرة مع الكونغرس تتعلق بإيران وهو سيقطع زيارته لاحدى الدول ويعود الى بلاده بسبب حدث كبير وستظهر امرأة جديدة في حياته إلى العلن.