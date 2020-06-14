منظمة التعاون الإسلامي: نتضامن مع السعودية في إجراءات مواجهة إرهاب الحوثيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020 الخليج 365 ـ متابعات أدانت منظمة التعاون الإسلامي تدين هجمات الحوثيين على المدنيين في اليمن.

Advertisements وحملت " التعاون الإسلامي" الحوثيين ومن يقف وراءهم مسؤولية الأعمال الإرهابية. وأكدت المنظمة دعمها الكامل للجهود التي يقوم بها التحالف العربي في اليمن. وتابعت، في بيان لها: نتضامن مع السعودية في إجراءات مواجهة إرهاب الحوثيين

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