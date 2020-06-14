شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالوثيقة ... الرئيس هادي لا يدير اعمال رئاسة الجمهورية وهذه الشخصية هي من تقوم باصدارالقراات والتوجيهات ... تفاصيل تنشر لأول مرة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في وثيقة حصل عليها ""الخليج 365"" صادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية تكشف ان الرئيس هادي لم يعد قادراً على العمل وان من يقوم بالتوقيع نيابة عنه في كل القرارات سواء كانت ات اهمية كبيرة والتي تستدعي توقيعه او قرارات غير ذات اهمية

الوثيقة التي حصل عليها ""الخليج 365"" هي عبارة عن

توجيهات من عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتشُكيل لجنة رئاسية للوقوف على الأوضاع الأمنية في محافظة حضرموت. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وقضى التوجيه بتشكيل لجنة مكونة من: اللواء أحمد المحوري وكيل جهاز الأمن القومي واللواء سعيد علي العامري مدير الأمن بساحل حضرموت والعميد فؤاد محمد صالح باعويضان مدير مكتب رئيس جهاز الأمن السياسي.

وجاء هذا التوجيه في ظل تردي الاوضاع الامنية بمحافظة حضرموت واصدار مشائخ وججهاء المحافظة تحذيرات للرئيس هادي الا ان عدم توقيعه على التوجيه تؤكد الانباء المتداولة عن مرضه وعدم قدرته على ادارة مهام رئاسة الجمهورية