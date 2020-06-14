شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تتوقع نتائج مرضية لجميع الأطراف حول سد النهضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة المياه والري الإثيوبية، اليوم الأحد، إن مفاوضات سد النهضة التي جرت الجمعة أحرزت تقدما كبيرا، في التفاهم بين الدول الثلاث بشأن المبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى ونهج قواعد إدارة الجفاف، لافتة إلى أن مفاوضات سد النهضة الحالية جادة وتتوقع نتائج مرضية للجميع.

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وأكدت الوزارة في بيان أن المفاوضات "غير متعثرة"، مشيدة في الوقت نفسه بالتقدم المحرز في الأيام السابقة للمحادثات؛ قائلة أن الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ستتبادل الخطوط الإرشادية والقواعد التي تتضمن نتائج المحادثات.

وأشارت الوزارة إلى أن المفاوضات الجارية لا تدور حول تخصيص مياه النيل الأزرق، مؤكدة التزام إثيوبيا بالمبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة التي ستوقعها مع دولتي المصب.