شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى من جامعة أكسفورد عن بدء صناعة لقاح كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ فريق من جامعة أوكسفور بأمريكا، في صناعة لقاح فيروس "كورونا"، منذ الوصول إلى التركيب الجيني للفيروس.

وأعلن أستاذ علم المناعة واللقاحات الدكتور أحمد محمود سالمان (مصري الجنسية) ومشارك مع الفريق البحثي، أن حقن الإنسان بالمصل المضاد لـ"كورونا" يجعل الجهاز المناعي يكون ذاكرة ويجهز جيشا كاملاً لمواجهة الفيروس في حال حدوث العدوى.

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وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن المصل آمن جدا، وأن 90% من خلايا الجسم خاصة خلايا الجهاز التنفسي والأمعاء، لديها قاعدة لاستقبال الفيروس، والمتكون من 11 جين " .

وأكد أنه فور دخول الفيروس الخلايا صعب التعامل معه، وأن الأجسام المضادة يمكنها التعامل مع الفيروس ولكن بشرط قبل وصوله للخلية، مشيرًا إلى أن التطعيم الجاري تنفيذه، من نوع من الفيروسات يطلق عليه "شمبانزي"، وتم إزالة كل الانزيمات التي تجعله قادر على التكاثر.

وتابع: " اللقاح أثبت أنه يعطي مناعة 100% ضد كورونا ويمنع الالتهاب الرئوي بالنسبة للقرود، حيث تم تطعيم 6 قرود مقابل 3 قرود لم يتم تطعيمها باللقاح وتمت عدوى الـ9 قرود والـ6 قرود التي تم تطعيمها لم تصب بأي التهاب رئوي والقرود التي تم تطعيمها أصيبت بالتهاب رئوي " .