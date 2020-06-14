شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : السعودية تسجل اعلى رقم باصابات كورونا على الاطلاق منذ بداية تفشي المرض في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الأحد" ، عن تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 127541 حالة . وأكدت الوزارة تسجيل 2172 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 84720 حالة كما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة الى 972 حالة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 41849 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1855 حالة .



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