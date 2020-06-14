شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عيد الأضحى المبارك 2020 وأسعار الأضاحي في الأسواق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث كثيرون عن موعد عيد الأضحى المبارك 2020 فعيد الأضحى هو مناسبة يحتفل بها جميع المسلمين حول العالم في ذكرى تضحية سيدنا إبراهيم (عليه السلام) وإثبات إيمانه القوي بالله.

موعد عيد الأضحى 2020

قال إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنه من المتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة 1441 يوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2020 الساعة 21:33 أي بعد غروب الشمس، مشيرًا إلى أنه سيشاهد مساء الثلاثاء ليكون الأربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة وتوافق الجمعة 31 يوليو عيد الأضحى المبارك وفقًا للحسابات الفلكية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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لتكون وقفة العيد أو يوم عرفة يوم الخميس 30 يوليو المقبل، ويعتمد الوقت الفعلي على رؤية القمر لشهر ذو الحجة لعام 1441 هـ، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الهجري.



سبب فرض عيد الأضحى على المسلمين

بدأت القصة عندما رأى النبي إبراهيم عليه السلام مناما أنه يذبح ولده النبي إسماعيل عليه السلام، وكان رد ولده أن ينفذ أمر الله تعالى، وأثبت إبراهيم إرادته في التضحية بابنه سيدنا اسماعيل (عليه السلام) عندما أمره الله بذلك.

لكن الله قد أبدله بذبح عظيم، وفرح الله بإيمان سيدنا ابراهيم وخضوعه التام لأوامر الله عز وجل، وقد جعل الله هذا الخضوع مثالًا على التضحية والإيمان التي يجب أن يتحلى بها كل المسلمين.

وقصة سيدنا إبراهيم في القرآن:

ذكر الله عز وجل قصة ذبح سيدنا إبراهيم لولده إسماعيل عليهما السلام وذلك الحدث العظيم في القرآن الكريم في سورة الصافات

ومن هنا، كل عام في اليوم العاشر من ذي الحجة، يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في جميع أنحاء العالم. في هذا اليوم، يقوم المسلمون بالتضحية بالماعز أو الغنم أو الجمال لإحياء ذكرى تضحية سيدنا أبراهيم (عليه السلام).

,وتبقى القضية الاهم والتي تؤرق الناس كل عام عن قضية اسعار الاضاحي

