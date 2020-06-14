شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بعد معارك عنيفة قوات الحكومة الشرعية تستعيد مقرات حكومية سقطت بيد ميليشا الانتقالي يوم امس في شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحبطت قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، السبت 13 يونيو/حزيران، هجوما لقوات ”المجلس الإنتقالي الجنوبي“، ا بمحافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد).

وقالت مصادر عسكرية ان مديرية ”نصاب“ شرقي شبوة، شهدت إشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الإنتقالي، عقب محاولات للسيطرة على مقرات حكومية، استمرت منذ الجمعة حتى الساعات الأولى من فجر السبت. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وذكرت المصادر ان القوات الحكومية أحبطت هجوما مسلحاً قوات الانتقالي الجنوبي، وانتشرت فجر السبت في جميع أحياء نصاب.

وبينت ان قوات الانتقالى حاولت السيطرة على المجمع الحكومي في المديرية، لكن القوات الحكومية تصدت لها وأسرت عدد ة من المهاجمين، فيما أصيب آخرون.

وتشهد محافظة شبوة الغنية بالنفط، منذ سيطرة القوات الحكومية عليها في أغسطس/ آب 2019، هجمات ضد دوريات ونقاط عسكرية، ومواقع نفطية، فيما تتجه أصابع الاتهام نحو خلايا مسلحة تابعة لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"،

ورفضت شبوة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بجانب 5 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، إعلان المجلس الانتقالي "حكما ذاتيا"