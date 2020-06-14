شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويتحدى السعودية والشرعية برؤية تعجيزية جديدة ..تعرف ماهي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ١٤ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٣٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أكد رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس قاسم الزُبيدي ، يوم الخميس ، إن رؤية المجلس ، تتمثل في تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الانتقالي والشرعية اليمنية بموجب اتفاق الرياض وبشكل عاجل.

وأضاف الزُبيدي ، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض ، مسؤولين من بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية ، على رأسهم نائب السفير يان كروسر، أن "تتولى الحكومة الجديدة مهام معالجة الملفات ، التي تمس حياة المواطنين وكذلك متابعة تنفيذ أية اتفاقات أخرى".

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وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، "دعم عملية السلام الشاملة، التي ترعاها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص مارتن غريفيث ، واستعداد المجلس للمشاركة في العملية بشكل فاعل" .

من جانبه ، قال نائب السفير الألماني إن "بلاده ترحب بأي حلول تتم عبر الوسائل السلمية"، مثمناً "موقف المجلس المتمثل في رغبته بالحوار والسلام".

وأكد كروسر "دعم بلاده الجهود الإنسانية واتفاق الرياض"، مشدداً على "ضرورة إيجاد حل عاجل لكافة الملفات العالقة".