شكرا لمتابعة خبر عن الزبيدي يباغت الجميع ويتحدى السعودية والشرعية برؤية تعجيزية جديدة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس قاسم الزُبيدي،الخميس، إن رؤية المجلس، تتمثل في تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الانتقالي والشرعية اليمنية بموجب اتفاق الرياض وبشكل عاجل.

وأضاف الزُبيدي، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، مسؤولين من بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية، على رأسهم نائب السفير يان كروسر، أن "تتولى الحكومة الجديدة مهام معالجة الملفات، التي تمس حياة المواطنين وكذلك متابعة تنفيذ أية اتفاقات أخرى".

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد

الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز

شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو"

صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“

لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور"

Advertisements

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، "دعم عملية السلام الشاملة، التي ترعاها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص مارتن غريفيث، واستعداد المجلس للمشاركة في العملية بشكل فاعل" .

من جانبه، قال نائب السفير الألماني إن "بلاده ترحب بأي حلول تتم عبر الوسائل السلمية"، مثمناً "موقف المجلس المتمثل في رغبته بالحوار والسلام".

وأكد كروسر "دعم بلاده الجهود الإنسانية واتفاق الرياض"، مشدداً على "ضرورة إيجاد حل عاجل لكافة الملفات العالقة".