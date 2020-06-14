شكرا لمتابعة خبر عن ”مغترب يمني“ في “السعودية” يشتكي قبل موته من رفض “الصحة السعودية“ استقباله بعد إصابته بـ”فيروس كورونا الفتاك” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي مواطن يمني مغترب في السعودية اثر اصابته بكورونا.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المواطن اليمني لطف الله الأشول توفي في السعودية بعد معاناة مع المرض الذي يعتقد أنه كورونا.

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وسجل الأشول مقطع فيديو يشتكي فيه عن حاله قبل وفاته ويظهر في المقطع وهو يعاني من ضيق تنفس مع كحة شديدة وهي أعراض مؤكدة لفيروس كورونا.

وقال الأشول في الفيديو أن حالته الصحية تتدهور كل يوم أكثر مضيفا أنه ذهب إلى المستشفى أول مرة فأعدوه وقالو له يتصل بوزارة الصحة.

ويقول الأشول في الفيديو المصور أن لم يجد مستشفى يستقبله وأضاف اتصلت بوزارة الصحة السعودية ولم يستقبلوني وكل وقت يردوا بأنهم قادمين.

ويعاني المواطنين اليمنيين المغتربين في الخارج أوضاعا صعبة دون أي مراعاة أو اهتمام من وزارة المغتربين أو السفارات والقنصليات اليمنية.