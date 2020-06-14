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عدن - ياسمين التهامي - يصغرها بـ 41 عاما.. امرأة تتزوج ابنها بالتبني وتكشف عن السبب الصادم .. تفاصيل مدوية !

تزوجت مسنة إندونيسية عمرها 65 عاما من ابنها بالتبني، البالغ من العمر 24 عاما، وعقد الثنائي مبه جامبرينج، وأردى وراس، قرانهما، وفقا لـ “روسيا اليوم”. جديد اب برس Advertisements وأوضحت العروس أنها لم تكن تنوي الزواج منه عندما التقيا أول مرة، ولكنه أذهلها عندما طلب الزواج منها، وأقيم الحفل في جنوب سومطرة في إندونيسيا. ولإتمام الزواج دفع أردى مهرا لزوجته 100000 روبية إندونيسية، أي ما يعادل ستة جنيهات إسترلينيه.

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