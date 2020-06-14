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عدن - ياسمين التهامي - اليوم الاحد" تفاصيل تكشف الظروف الغامضة الذي اجبرت الفنان والنجم العالمي على الانتحار .. شاهد من يكون . نفاصيل وصور !

أقدم فنان ونجم عالمي بوليودي شهير، اليوم الأحد، على الانتحار، في ظروف غامضة.

وأعلنت الشرطة الهندية في مومباي، أنها عثرت على جثة النجم الهندي سوشانت راجبوت في شقته وسط المدينة. وراجبوت 34 عاما هو أحد أشهر الممثلين في بوليود في الآونة الأخيرة خاصة بعد النجاح المبهر لفيلم "3 اخطاء في حياتي" عام 2013، وما تلاه من "pk" عام 2014 و"kedarnath" عام 2018. جديد اب برس Advertisements

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