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الرياض - رنا عبدالله - عـــــاجل .. القبض على الفنانة المصرية "دنيا سمير غانم " بعد ارتكابها جريمة مروعة وفاضحة قبل قليل .. شــاهد (الصورة)

القت الشرطه القبض على الفنانة "دنيا سمير غانم"وعائلتها، بسبب الاعلانات التي انتجوها لشاي دودو للتخسيس والذي يضر بالصحه، ولم يحصل علي اي تصاريح قانونيه، وذلك خلال احداث مسلسل "لهفه".

وفي الحلقه الخامسة عشر من المسلسل، حاولت لهفه وشقيقها ايمن "علي ربيع" الترويج لشركه انتاج والدها الحلواني "سمير غانم"، واثناء سيرهم في الطريق التقوا بالممثل حسن الرداد، وطلبوا منه مساعدتهم في الترويج للشركه.

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ووقع مرتضي "محمد سلام" في مشكله كبيره، لموافقته علي تصوير الافلام المعروضه في السينما التي يعمل بها، وبيعها لاحد القنوات.

يدور مسلسل لهفه حول فتاه تعشق التمثيل، ولكنها لم تحصل علي فرصه مناسبه حتي الان، ويساعدها خالها ووالدها علي الحصول علي اي فرصه، ويشارك دنيا بطوله المسلسل والدها سمير غانم، وهناء الشوربجي، محمد سلام، علي ربيع، وسامي مغاوري.

كما يظهر في المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف، من بينهم دلال عبد العزيز، إيمي سمير غانم، المذيع رامي رضوان، احمد عز، مني ذكي، حسن الرداد، عمرو الليثي، احمد مكي، محمد رمضان، ليلي عز العرب، والمسلسل من تاليف كريم يوسف، واخراج معتز التوني.