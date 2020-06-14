الرياض - رنا عبدالله - عــــاجل .. اغتيال الفنانة ”نانسي عجرم“ قبل قليل بطلقات مسدس كاتم صوت .. و زوجها فادي الهاشم يصاب بنوبة قلبية .. شاهد

2020/06/14 الساعة 04:00 مساءً (الصحن الطائر)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن اغتيال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد قضية مقتل الشاب السوري في منزلها .

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وقد أوضحت مصادر مقربة من الفنانة نانسي عجرم، اليوم، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن اغتيالها بطلقات مسدس كاتم صوت بسب الازمة التي مرت بها مؤخرا .

وأكدت المصادر أن الخبر مجرد شائعة من الشائعات التي تهدف للنيل من الفنانة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة