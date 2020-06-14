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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ويحدث الان..لواء العاصفة يهاجم ابناء المحافظات الشمالية بالمدرعات وينهب ممتلكاتهم في العاصمة المؤقتة عدن ( صورة )

نفذت اليوم كتائب ما يسمى "لواء العاصفة " التابع للمجلس الانتقالي، حملة مداهمات وتدمير لمحلات تجارية وبسطات واكشاك مواطنين من المحافظات الشمالية ، في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال شهود عيان لـ " أحداث نت " أن تجار وعمال شماليين تفاجأوا صباح اليوم بمدرعات واطقم عسكرية وعناصر مسلحة معظم أفرادها ملثمون، تداهم محلاتهم التجارية وبسطاتهم واكشاكهم في الشيخ عثمان ، وتنهب منهم مبالغ مالية كبيرة قبل أن تقوم بتدمير وازالة تلك المحلات والبسطات والاكشاك.

وفي الصدد ذاته، قالت مصادر محلية بعدن أن الحملة نفذت بتوجيهات من قائد ما تسمى “ ألوية العاصفة " أوسان العنشلي الضالعي، وقائد ما يسمى "الحزام الأمني" وضاح عمر عبدالعزيز .

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عاجل ويحدث الان..لواء العاصفة يهاجم ابناء المحافظات الشمالية بالمدرعات وينهب ممتلكاتهم في العاصمة المؤقتة عدن ( صورة )



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واستهدفت الحملة محلات واكشاك وبسطات مواطنين من المحافظات الشمالية ، في مختلف مناطق مديرية الشيخ عثمان. وفقاً لمصادر " أحداث نت ".

وأفادت المصادر بأن الحملة ما زالت مستمرة حتى اللحظة (الساعة 3 عصرا) .