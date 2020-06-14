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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تحركات للمليشيا في الظاهر بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 14/حزيران/2020، تحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقال مصدر محلي إن القصف الجوي استهدف تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، جنوب غربي المحافظة، ظهر اليوم.
ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
وكان التحالف قصفـ، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في محافظة مأرب
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