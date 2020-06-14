مأرب.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مجزر والجيش يسقط طائرة مسيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 14/حزيران/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مجزر بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. وفي وقت سابق اليوم أسقطت قوات الجيش مسيرة حوثية للمليشيا في سماء المحافظة ذاتها

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