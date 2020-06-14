تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

الخليج 365 - علي كامل

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



ووفقا للمركز، فإن المرتفعات الجبلية، تشهد اجواء صحوة الى غائمة جزئيا ،حيث تتشكل السحب المزنية مع احتمال هطول امطار متفرقة يصحبها الرعد احيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية وتمتد الى اجزاء من الهضاب الداخلية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

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أما المناطق الساحلية، اجواء حارة ورطبة صحوة الى غائمة جزئياً , مع احتمال هطول امطار متفرقة على المناطق الداخلية والمحاذية للسواحل الجنوبية ورياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احياناً على السواحل الجنوبية والشرقية تعمل على اثارة الاتربة والرمال ومعتدلة شمالية غربية الى غربية على السواحل الغربية وباب المندب.

والمناطق الصحراوية، اجواء صحوة الى غائمة جزئياً وشديدة الحرارة ،والرياح شمالية الى شمالية شرقية معتدلة تنشط احياناً مثيرة للاتربة والرمال.

وأرخبيل سقطرى، أجواء صحوة الى غائمة جزئيا مع رياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها الى 30 عقدة.

وحذر مركز الوطني للارصاد، الاخوة الصيادين ومرتادي البحر في ارخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج، الاخوة المواطنين في المناطق الصحراوية وكذلك المناطق الساحلية من الاجواء الحارة وعدم التعرض لاشعة الشمس، منبها الاخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها عدم التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول