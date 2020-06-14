حقيقة وفاة وكيل محافظة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

حضرموت - الخليج 365

كشف مسؤول محلي بمحافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، حقيقة الأنباء التي تداولها ناشطون بشأن وفاة وكيل محافظ حضرموت.



Advertisements

ونفى عبدالله الدهري مدير عام مكتب وكيل محافظة لشؤون مديريات الوادي و الصحراء الشائعات الإعلامية الغير مسؤولة و التي نشرت أخبار غير صحيحة عن وفاة الاستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة الكثيري في مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح الدهري ان عصام الكثيري تعرض لوعكة صحية قبل أيام أدخل على إثرها الى هيئة مستشفى سيئون عدة أيام ، مضيفا الى ان الاستاذ عصام الكثيري و بعد تحسن حالته الصحية أخرج من المشفى و هو يتماثل حاليا للشفاء وان حالته الصحية تحسنت بصورة كبيرة.

ودعا الدهري الجهات و المواقع و النشطاء الاعلاميين الى تحري الدقة في نقل المعلومة , مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يمن على الاستاذ عصام الكثيري بالصحة و العافية و يبعد عنه كل شر و مكروه.