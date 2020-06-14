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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كاتب سعودي يثير الجدل: بنات هذه الدولة العربية الأجمل على الإطلاق شاهد صوره



اثار الكاتب علي الزامل، الجدل بعد حديثه عن جمال فتيات دولة عربية، مؤكدًا أنهن الأجمل بلا منازع. وقال في مقاله بصحيفة “المرصد“، والذي جاء بعنوان “جمال المغربيات.. حقيقة أم ذريعة؟!: لا يتحدث أحدهم عن جمال المرأة إلا ويتبادر للذهن على الفور جمال المغربيات! حتى كاد يكون أشبه باليقين وغير قابل للتشكيك أو حتى مجرد المناقشة. وأضاف: بطبيعة الحال لا يمكننا التقليل أو الانتقاص من جمال أي امرأة مهما كانت هويتها وجنسيتها فالجمال مُشاع وليس حكراً على بلد دون غيره. وتابع : لكن أُكرر هل هن (المغربيات) مع كامل احترامي وتقديري لهن، بالفعل يملكن جمال “استثنائي” فوق العادة ويستحقن هذا التتويج ويتفوقن بلا مُنازع على وصيفاتهن من نساء البلدان الأخرى ؟ .. أم ثمة أمور أُخرى نجهلها. واستطرد الكاتب السعودي، قائلا: وإن كان كذلك فلماذا هذا الغلو والتهويل ؟ ومن وراءه.. وكيف ترّسخ إلى هذا الحد!؟ بطبيعة الحال لا تتوقع الإجابة الصحيحة والصادقة ممن تزوج مغربية فشهادته بها (مجروحة !) ولا حتى من ينوي الزواج من مغربية فكلاهما سوف يُعظمان جمال المرأة المغربية ويُبجلانه إلى عنان السماء! . وأشار إلى أنه سيتعرض لانتقادات واسعة بسبب هذا الاعتراف، قائلا: أعلم سلفاً أنني سوف أواجه بوابلٍ من الانتقادات لطرح هذا الموضوع … وقد أُثير حفيظة واستياء البعض. واختتم الزامل مقاله بالقول: كما أعلم أنني لن أحظى وأُوفق بالإجابة الشافية الوافية لهذه (الجدلية المُعضلة) وسوف يظل الموضوع مُثيراً للجدل واللغط إلى أجلٍ غير معلوم … لكنه الفضول يبقى سيد الموقف!

