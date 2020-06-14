شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تبادل لإطلاق النار بين القوات الحكومية والمليشيا الحوثية بعدة مناطق بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020 تعز - الخليج 365 أفادت مصادر عسكرية بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الأحد، بأن اشتباكات دارت بين القوات الحكومية والحوثيين.

Advertisements وقالت المصادر، إن تبادلا لإطلاق النار دار بين القوات الحكومية والحوثيين بعدة مناطق. وذكرت المصادر، أن الاشتباكات تركزت في تباب الوكيل والموشكي والعشاق والحسن والشماسي وموقع الصفاء والشعبة والجهراني مع مليشيا الحوثي المتمركزة في تبة الدقادق ومعسكر الامن المركزي والحرير من جوار بيت المعزه وفلل العواضي وتبة اليمن الدولي والاربعين وكلابه شمال شرق مدينة تعز.

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