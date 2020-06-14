أمن تعز يضبط قاتلا بوقت قصير من إقدامه على ارتكاب الجريمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

تعز - الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة عصيفرة بمحافظة الحديدة، المدعو ( س.أ .ع ) مساء أمس السبت بعد لحظات من ارتكاب جريمة قتل الجندي صدام قائد قاسم العديني أحد أفراد اللواء ١٧٠دفاع جوي.



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وقال مصدر في شرطة تعز للإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية باشرت التحرك فور وصول بلاغ بالحادثة وبناء على توجيهات مباشرة من مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي بسرعة التعامل مع الحادثة، وقد حركت الشرطة حملة أمنية من أفراد قسم عصيفرة، بعد رصد وتحديد مكان الجاني ليتم القاء القبض عليه وايداعه حجز البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات الأولية معه وإحالته للنيابة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه واتخاذ العقوبات الرادعة.

ووجه مدير عام شرطة محافظة تعز كلمة شكر لمدير قسم شرطة عصيفرة النقيب معاذ مارش على تحركه السريع والقاء القبض على الجاني في وقت قياسي والذي يدل على اليقضة العالية التي يتمتع بها ضباط وصف وأفراد القسم.

داعيا في الوقت ذاته المواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية وسرعة ايصال البلاغات عن كل ما يثير الشكوك والمخاوف أو عن تواجد أي عناصر مطلوبة للأجهزة الأمنية