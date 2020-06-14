- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد جبهة صرواح: مليشيا الحوثي انهارت بعد تقدمات كبيرة للقوات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020
مأرب - الخليج 365
أكد قائد جبهة صرواح العميد الركن أحمد أبو أصبع أن مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانياً تعيش حالة تقهقر وانهيار لصفوفها نتيجة سقوط قياداتها الميدانية وتلقيها خسائر بشرية ومادية كبيرة على أيدي أبطال القوات المسلحة.
وقال قائد جبهة صرواح في تصريح نشره موقع وزارة الدفاع ـ"26سبتمبر" ان أبطال القوات المسلحة تمكنوا، خلال الأيام الماضية، من تحرير واستعادة عدة مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة صرواح.
ولفت إلى أن أبطال الجيش مستمرون في التقدم، وسط انهيارات كبيرة تعيشها المليشيا التي تلوذ بالفرار، عقب تكبدها قتلى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية كبيرة، مشيرا إلى أن قوات الجيش ألقت القبض خلال المواجهات على عناصر وقيادات حوثية.
وكشف قائد جبهة صرواح "عن هزيمة ساحقة، تلقتها العصابة الانقلابية إثر العملية النوعية المباغتة التي نفذها أبطال الجيش، واحباطها لهجوم كانت المليشيا المدعومة إيرانيا ترتب له جنوب صرواح
كانت هذه تفاصيل خبر قائد جبهة صرواح: مليشيا الحوثي انهارت بعد تقدمات كبيرة للقوات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.