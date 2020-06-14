"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، اليوم الاثنين، مواعيد إقلاع الرحلات الجوية للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاثنين الموافق 15 يونيو 2020م للركاب العالقين كالتالي:

رقم الرحله :604. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 0945 صباحا . رقم الرحله : 605. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 1100 ظهرا. Advertisements (توقيت القاهره). الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله :644. خط الرحله : سيئون- عمان. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 1145 ظهرا . رقم الرحله : 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1300 ظهرا. (توقيت عمان). الوصول: 1630 مساء.

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