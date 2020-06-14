مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة بالدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مناطق متفرقة في مديرية الدريهمي بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.
وقالت مصادر محلية في الدريهمي ان المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في المديرية بقذائف الهاون الثقيل، في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب منازل المواطنين بشكل عشوائي وهستيري.
وأضافت المصادر ان القصف تسبب بحالة من الرعب والذعر والهلع في صفوف المدنيين، مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم ولانعدم الرغبة في العيش مع القصف المتواصل.
ورفعت مليشيات الحوثي من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية، بإستهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين مديريتي حيس والتحيتا ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، في ظل صمت وتغاضي أممي مخزٍ
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