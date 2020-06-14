تسعة قتلى وجرحى في محافظة إب بحوادث متفرقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

إب - الخليج 365

قُتل وأصيب تسعة مواطنين في محافظة إب "وسط البلاد" بحوادث متفرقة، خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة.



وقال سكان محليون إن فتى في الخامسة عشر من العمر قتل في مدينة النادرة شرق محافظة إب، ويدعى "عبدالباسط فهمي النجار" برصاص شقيقه، بظروف وملابسات غامضة.

وفي شمال شرق المحافظة قتل مواطن يدعى "عبدالله أحمد رسام" برصاص مسلح في مديرية يريم.

وفي منطقة "كتاب" أصيب مواطن يدعى "غلاب محمد صالح" ٣٥ عام برصاص مسلح في مديرية يريم.

وقال سكان محليون إن إثنين من المواطنين أصيبا برصاص مسلحين في مديرية الشعر شرق محافظة إب.

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وبحسب السكان فإن المصابين هما: بكيل علي الشايف " ٤٥ عام وشاكر عبده ملهي ٢٥ عام.

وفي حادثة أخرى قتل مواطن يدعى "جبر صالح الشعيبي" ٤١ عام، كما أصيب مواطن يدعى "اسحاق احمد شايع" برصاص مسلح بمديرية الظهار عاصمة المحافظة.

وفي حادثة ثامنة أصيب مواطن يدعى "فيصل محمد المنيفي" ٢٥ عام، برصاص مسلح يدعى "عبدالله صالح العجل ١٧ عام".

وفي جنوب المحافظة، أصيب مواطن يدعى "عبد القوي حسن القيري" من أبناء منطقة "دمنة نخلان" برصاص مسلح حوثي يدعى عبدالقادر وازع في منطقة محطة "نحلان".

وتأتي هذه الحوادث بعد يومين من مقتل وإصابة عشرة أشخاص بحوادث جنائية متفرقة من مديريات محافظة إب.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل بشكل لافت وغير مسبوق