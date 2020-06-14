ناطق القوات المسلحة: قوات الجيش تتقدم في جبهة نهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

صنعاء - الخليج 365

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، إن قوات الجيش تقدمت وسيطرت على عدد من المواقع في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.



وأوضح العميد مجلي في تصريح نشره موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" أن أبطال الجيش تمكنوا من القضاء على العناصر الحوثية التي حاولت التسلل إلى بعض المواقع.

وأكد العميد مجلي أن مدفعية الجيش والطيران المقاتل للتحالف العربي استهدف معدات وأسلحة العدو، لافتا إلى أن الأعمال القتالية أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة للعدو الحوثي في الأرواح والأسلحة والمعدات.

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كما أكد أن أبطال الجيش الوطني يتمتعون بالروح المعنوية العالية والجاهزية القتالية ومستمرون في التقدم وهزيمة المليشيات الحوثي الإرهابية.

وناشد الناطق الرسمي منظمة الصليب الأحمر الدولي للقيام بانتشال جثث قتلى المليشيا الحوثية المنتشرة في شعاب ووديان منطقة نجد العتق.

كما وجه نداء الى المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعدم السماح للمليشيات بزج أبنائهم وأطفالهم إلى محارق الموت والهلاك.

وثمّن الناطق الرسمي الدعم اللوجستي والاسناد الجوي لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة