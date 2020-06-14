شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيات الانقلابية تتكبد خسائر فادحة بمديرية نهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

صنعاء - الخليج 365

سقط العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بنيران القوات الحكومية وغارات لطيران التحالف، في مديرية نهم شرقي صنعاء.



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وقال مصدر عسكري وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني استدرجت مجاميع من مليشيات الحوثي إلى إحدى الشعاب في جبهة نجد العنق بمديرية نهم، وأطبقت عليها الحصار من جميع الجهات، قبل أن تدفع المليشيات بتعزيزات لمحاولة فك الحصار، إلا أن طيران التحالف استهدف ها بعدّة غارات ما أدى لتدميرها بالكامل.

وأضاف بأن أبطال الجيش تمكنوا من القضاء على المجاميع الحوثية المتسللة ويقدر عددهم بالعشرات، فيما تمكنت مدفعية الجيش وطيران التحالف من تدمير نحو 12 طقماً و5 عربات وعدد من الآليات القتالية الأخرى.

وأكد المصدر أن أبطال الجيش الوطني مستمرون في سحق مليشيات الحوثي الإرهابية بإسناد مباشر من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.