شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام// سم قاتل .... هذه “الأطعمة واللحوم” التي يتناولها الجميع سبب رئيسي للإصابة بـ”السرطان“ .. وأخرى للوقاية منه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ١٤ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٤٤ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قدمت جمعية السرطان الأمريكية إرشادات جديدة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، من بينها أن تضم قائمة الطعام الخاصة بك الخضروات والحبوب الكاملة، والابتعاد عن اللحوم الحمراء المصنعة. وقالت الجمعية إنه يفضل عدم شرب الكحول، وأن يمارس الناس المزيد من التمرينات بدرجة أكبر من الموصى بها سابقًا، وفقا لشبكة “سي إن إن”. - ممارسة الرياضة

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ومن وقت لآخر، تراجع جمعية السرطان الأميركية، المعايير المتعلقة بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة وعلاقة ذلك بالسرطان، وتحدث إرشاداتها، وفقًا لذلك. ووفقا للإرشادات الجديدة، يبدو أن اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التدريبات الرياضية بانتظام، أمران مهمان، لأنهما يمكن أن يساعدا الناس على الحفاظ على وزن صحي.

- الأنظمة الغذائية

وتعتمد الأنظمة الغذائية التي يفترض أنها تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بشكل رئيسي على تناول الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن والأحمر والبرتقالي. ويفترض أيضًا أن تقلل الفاصوليا والبازلاء من خطر الإصابة بالمرض الخطير، كما يفضل تناول الفاكهة الكاملة، بدلاً من تلك المعلبة أو التي يتم تناولها على شكل عصائر. وتتضمن الأطعمة التي يجب تجنبها، أو الحد منها، اللحوم المصنعة أو اللحوم الحمراء، مثل شرائح اللحم “الستيك”، والأفضل عدم تناول المشروبات الغازية، والعصائر التي تقدم بإضافة السكر، فضلا عن محاول تجنب جميع الأطعمة المصنعة.