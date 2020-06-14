شكرا لمتابعة خبر عن منشد سابق في قناة بداية يطلب الزواج من “هند القحطاني” .. والأخيرة تطلب مهلة وتضع شرط في حال الموافقة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدر وسم ” أحمد العديم وهند القحطاني” قائمة ترند تويتر في المملكة ، بعد أن طلب المنشد السابق في قناة بداية “أحمد العديم” الزواج من مشهورة سناب والمقيمة في أمريكا هند القحطاني.‏

شرط هند القحطاني للموافقة على الزواج وكانت القحطاني قد طلبت مهلة للتفكير في الأمر، مشترطةً في حال الموافقة أن يكون السكن خارج السعودية، مع ‏العلم أنها تكبر المنشد قرابة العشرين سنة .‏

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تعليقات المغردين فور انتشار الخبر، انهالت التعليقات على الهشتاق أحمد العديم وهند القحطاني، وكانت في غالبيتها ساخرة من الأمر، في حين ‏اعتبر البعض أن هذا الخبر لا يعدو كونه وسيلة لإثارة الجدل وتحقيق مزيد من الشهرة .‏

وعلق مغرد على صورة العديم قائلا : “هالحين ذا كان في بدايه معقولة؟؟؟!!” . وكتبت واحدة من المتفاعلات: “زوّجوهم زوجّوهم يمديها تربّيه مع معاذ”، في إشارة إلى معاذ ابن هند القحطاني الأكبر، البالغ من ‏العمر 18 عامًا.‏

أحمد العديم.. من هو؟ أحمد عبد المحسن العديم الشمري، منشد سعودي ، من أهل منطقة حائل، عُرف العديم من خلال مشاركته في النسخة ‏الخامسة من برنامج زد رصيدك، الذي أذيع على قناة بداية الفضائية.