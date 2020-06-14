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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 14-06-2020? - آخر تحديث الأحد 14-6-2020? وردنا الآن : السلطات بصنعاء تصدر هذا الأعلان الرسمي الهام والعاجل لجميع المواطنين في العاصمة .. " قائمة الأسماء " جديد اب برس Advertisements شركة النفط اليمنية كشوفات بأسماء محطات تعبئة المشتقات النفطية العاملة بأمانة العاصمة صنعاء (بنزين + ديزل) ليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020م. وأوضحت شركة النفط اليمنية أن الأسعار الرسمية لمادتي البترول والديزل كما يلي – بنزين : 5900 ريال/دبة سعة 20 لتر. – ديزل : 6900 ريال/دبة سعة 20 لتر. وحددت شركة النفط اليمنية للمواطنين رقم للتواصل والإبلاغ عن المخالفات، وذلك عبر الإتصال على الرقم التالي: (01836552/3 شركة النفط اليمنية كشوفات بأسماء محطات تعبئة المشتقات النفطية العاملة بأمانة العاصمة صنعاء (بنزين + ديزل) ليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020م. وأوضحت شركة النفط اليمنية أن الأسعار الرسمية لمادتي البترول والديزل كما يلي – بنزين : 5900 ريال/دبة سعة 20 لتر. – ديزل : 6900 ريال/دبة سعة 20 لتر. وحددت شركة النفط اليمنية للمواطنين رقم للتواصل والإبلاغ عن المخالفات، وذلك عبر الإتصال على الرقم التالي: (01836552/3

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