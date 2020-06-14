شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا التالي : مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا تتلقى هزيمه كبيره وقتلى وجرحى بالعشرات عقب تنفيذ كمين محكم لالتفاف الانتقالي عبر البحر من قبل قوات الجيش .. تفاصيل طارئة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي : مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا تتلقى هزيمه كبيره وقتلى وجرحى بالعشرات عقب تنفيذ كمين محكم لالتفاف الانتقالي عبر البحر من قبل قوات الجيش .. تفاصيل طارئة !

قال مصدر عسكري اليوم في عدن أن مليشيات الإنتقالي أرادت الالتفاف على الجيش الوطني من البحر لكنها فشلت

واضاف المصدر الانتقاليين تركوا مجموعات تناور وتطلق النار من اسلحتهم المتوسطة وحتى يلتفوا على الجيش من الخلف عبر الزوارق الخاصة بخفر السواحل و زوارق الصيادين التى اخذوها بالقوه

لكن الجيش الوطني يقض وفطن ويعلم الاساليب المنهارة والارتجالية ومتوقع كل التصرفات القتالية فبمجر وصول الانتقالين الي البر للالتفاف باشرهم أبطال الجيش الوطني بوابل من النار من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ودمر كل القوارب والزوارق التى جاءوا بها

جديد اب برس

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وقتل من قتل ومن تبقى قفز كالاسماك الي البحر ويعلم اللة من تبقى منهم غير من تم أسرهم من المغرر بهم

وختم المصدر القول أن مستشفى الرازي خير شاهد بالاحصائيات ويمكنكم السؤال

هذا وقال المصدر بأن مقاتلي مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا استلمو رواتب لهم من 100الف إلى 300الف حسب الرتب العسكرية وان قيادة مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا ارسلت لاهل كل مقتول مبلغ مالي كبير حسب ماقال المصدر لم يحدد فيما قال المصدر " اب برس " الدولي بأنهم البوم استلموا اسلحه متطوره من ميناء الزيت