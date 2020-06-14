الفلكي الشوافي يكشف عن أحوال الطقس في اليمن خلال الاسبوع الجاري

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
قال الفلكي عدنان الشوافي ان أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الاسبوع الجاري من السبت 13 يونيو 2020 وحتى نهاية الأسبوع سكون حاراً وشبه جاف بشكل عام وذلك بحسب خرائط و بيانات الأقمار الصناعية و نماذج الطقس .
وفند الشوافي في منشور على صفحته بالفيسبوك مؤشرات الطقس المتوقعه كالتالي:
درجة الحرارة :-
متوقع استمرار الاجواء الحارة مع توقع ارتفاع درجة الحرارة على معظم مناطق الجمهورية خصوصا الهضاب الشرقية و الصحاري الداخلية وخصوصاً حضرموت و المهرة و مارب و الجوف و شبوة، و بالنسبة لبقية المناطق متوقع استمرار الأجواء الحارة مع مؤشر ارتفاع نسبي، و عليه ننبه الى اخذ الحيطة و الحذر من إرتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس في المناطق والمحافظات المذكورة بشكل خاص و كذلك المناطق الساحلية بشكل عام سواء السواحل الغربية و الجنوبية و الشرقية.
الأمطار :-
المؤشر العام متوقع أسبوع شبه جاف على اليمن مع الاشارة الى هطول الامطار المتفرقة بين خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من المرتفعات الجبلية و اجزاء من الهضاب القريبة منها (المثلث صعدة، تعز ، لودر) و ننبه الى توخي الخذر من مخاطر الأمطار ، كما متوقع ان تنشط الرياح المثيرة للغبار على الصحاري خصوصا من منتصف الإسبوع.
حالة اليحر:-
متوقع استمرار إرتفاع سرعة الرياح وهباتها الشديدة ومتوقع أمواج البحر ما بين مضطرب الى شديد الاضطراب في غرب بحر الغرب و سواحل أرخبيل سقطرى، وبالنسبة لخليج عدن متوقع إرتفاع نسبي في سرعة الرياح ما يجعل الموج مضطرب خصوصا من منتصف الاسبوع، و عليه ننبه الصيادون ومرتادي البحر لتوخي الحذر و ندعو لمتابعة المستجدات و نشرات الطقس.
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