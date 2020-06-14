شكرا لمتابعة خبر عن مصرع قيادي بارز تابع الانتقالي ومشائخ أبين يصرحون وقائد القوات المشتركة في محور أبين يكشف آخر مستجدات جبهات القتال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال العميد الركن سند الرهوة قائد اللواء الأول حماية رئاسية قائد القوات المشتركة في محور أبين أن قوات الجيش الوطني تسيطر على كامل مواقع الدرجاج إلى مشارف جعار.

وأكد العميد أنه ليس هناك أي تقدم للمتمردين وأن قوات الجيش الوطني حررت معسكر وتحاصر آخر بالقرب من باتيس.

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وبشر العميد سند الرهوة بتحريره قريبا والتقدم باتجاه جعار وطرد الميليشيا الانتقالية منها.

وقالت مصادر ميدانية أن العميد بكيل اليافعي قتل في جبهة الشيخ سالم وهو يقاتل في صفوف مليشيات الانتقالي يوم أمس الجمعة بعد التقدم الكبير الذي احرزته قوات الجيش الوطني في جبهة أبين.

كما وجهت مشائخ واعيان قبائل أبين دعوة للحشد لدعم الجيش الوطني في خوض معركة النصر في زنجبار وتؤكد تمسكها ودعمها الكامل لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ودعت كافة أبنائها المغرر بهم العوده إلى صوابهم والالتحاق بأخوتهم في الجيش الوطني لخوض معركة الوطن.