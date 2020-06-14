شكرا لمتابعة خبر عن التحالف : يعتراض صاروخ باليستي حوثي فوق مدينة نجران .. ويكشف عدد الصواريخ البالستية التي أطلقها الحوثيون خلال الحرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن / تركي المالكي، بأ القوات المشتركة تمكنت ، السبت الموافق 13 يونيو 2020م ، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته جماعة الحوثي من محافظة (صعده) باتجاه مدينة (نجران) في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بمدينة (نجران )، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي.

ووفقا لوكالة واس أوضح العقيد المالكي استمرار محاولات جماعة الحوثي في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها من قبل جماعة الحوثي باتجاه المملكة التي تم اعتراضها (312) صاروخاً بالستياً.

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وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.