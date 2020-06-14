شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية : تتوعد مليشيا المجلس الانتقالي وتوجه دعوة عاجلة لـ" السعودية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعدت الحكومة اليمنية المعترف بها ، السبت الموافق 13 يونيو 2020م ، باتخاذ كافة الإجراءات للتصدي لكافة وسائل التمرد التي يقوم بها المجلس الانتقالي بكافة الوسائل المشروعة عسكريا وسياسيا وقانونيا بكل حزم.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي، في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر :إن الحكومة ترفض ما قام به المجلس الانتقالي ، السبت المتمثل في الاستيلاء على حاويات تحتوي على مبالغ نقدية تابعة للبنك المركزي اليمني.

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وأكد الحضرمي أن استمرار الانتقالي في هذه الممارسات والانتهاكات بما فيها رفضه التراجع عن إعلانه ما يسمى الإدارة الذاتية يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه تنصل بشكل كامل عن اتفاق الرياض، الأمر الذي يهدد بفشله تماما. واتهم وزير الخارجية المجلس الانتقالي بالاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة والبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

ودعا الحضرمي المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ممارسات الانتقالي، ومواصلته الاستهتار باتفاق الرياض.

ودعا الحضرمي المجتمع الدولي إلى اعتبار الانتقالي متمردا وفاقدا للشرعية بسبب استمراره بممارسة الانتهاكات التي كان آخرها السطو المسلح على موارد البنك المركزي ورفضه التراجع عما سماه الإدارة الذاتية.

واستولت مليشيا المجلس الانتقالي صباح امس على سبع حاويات تحوي أموالاً مطبوعة كان يجري نقلها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.