شكرا لمتابعة خبر عن السفارة اليمنية في الرياض تعلن تعليق العمل فيها من اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض ، السبت الموافق 13 يونيو 2020م ، عن تعليق العمل فيها اعتبارا من الاحد الموافق 14/6/2020 إلى أجل غير مسمى . وقالت السفارة في اعلان نشرته السبت ، ان تعليق العمل يأتي نتيجة لظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا Covid-19. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الأن : سلطان عمان الجديد بفاجئ الجميع ويلجأ إلى”أقوى سلاح”مع ولي العهد السعودي“محمد بن سلمان”و أمير قطر “تميم بن حمد“ الجوازات السعودية : تصدر قرارات جديدة أفرحت كل المقيمين والوافدين بشأن الإقامة والخروج والدخول شاهد : الفنانة السعودية أسيل عمران تحارب الملل بصورة من طفولتها الأولى شاهد : ظهور الأول للفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً بعد الزواج Advertisements مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

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