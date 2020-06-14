شكرا لمتابعة خبر عن اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة والحوثيون في الحديدة و الحوثيين يتكبدون خسائر فادحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت السبت الموافق 13 يونيو 2020م ، اشتباكات عنيفة شمال شرق مدينة حيس بمحافظة الحديدة بين جماعة الحوثي من جهة والقوات المشتركة من جهة أخرى.

وتصدت القوات المشتركة،، للهجوم الذي شنته جماعة الحوثي ، على مواقع القوات المرابطة في مديرية حيس جنوب الحديدة، وكبدت جماعة الحوثي خسائر فادحة جراء خروقاتها للهدنة الأممية.

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وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن جماعة الحوثي نفذت هجوماً على مواقع القوات المشتركة شمال شرق مدينة حيس، ولكنها سرعان ما انكسرت أمام صلابة أبطال القوات المشتركة.

وأكدت المصادر، أن القوات المشتركة اشتبكت مع العناصر الحوثية المهاجمة بمختلف أنواع الأسلحة، وباشرت بتوجيه ضربات مباشرة لعناصر جماعة الحوثي وأوقعت عدداً منهم بين قتيل وجريح، فيما لاذ البقية منهم بالفرار.

وتسعى جماعة الحوثي استعادة المواقع التي خسرتها قبل التوقيع على اتفاق استوكهولم الذي يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة، في محاولة منها لإعادة الثقة لعناصرها المتقهقرة، ولكن تتوالى الخسائر عليها تباعاً على يد القوات المشتركة.