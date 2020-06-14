شكرا لمتابعة خبر عن المنطقة العسكرية الأولى تدين وتستنكر محاولة اغتيال محافظ حضرموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت المنطقة العسكرية الأولى وبشده محاولة الاغتيال الإجرامية والخسيسة التي كانت تستهدف موكب محافظ حضرموت _ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني ، عبر عبوة ناسفة شديدة الإنفجار زرعت على الطريق الرئيسي المؤدي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا صباح امس السبت.

وتؤكد قيادة المنطقة العسكرية الأولى وقوفها الكامل مع المحافظ البحسني ضد هذه المحاولات الإجرامية التي تستهدف قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتهدف لزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى والعنف وتقف خلفها عناصر إجرامية وجهات مشبوهة لا تريد الخير لحضرموت.

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كما أشادت قيادة المنطقة العسكرية الأولى بوادي وصحراء حضرموت بالجهود الكبيرة التي يبذلها المحافظ اللواء فرج البحسني والتي يسعى من خلالها لتثبيت الأمن والاستقرار بحضرموت مؤكدة دعمها الكامل لهذه الجهود الوطنية المخلصة داعية كل أبناء حضرموت للوقوف مع السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ البحسني لما فيه تعزيز الأمن والاستقرار في حضرموت وخدمة أبناءها.