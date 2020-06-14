شكرا لمتابعة خبر عن وفاة نائب رئيس جامعة ذمار بعد يوم من وفاة والده (الاسم والصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بمحافظة ذمار ، السبت الموافق 13 يونيو 2020م ، بوفاة نائب رئيس جامعة يمنية حكومية ، بعد يوم من وفاة والده.

وذكرت مصادر محلية لـ المشهد اليمني ، أن نائب رئيس جامعة ذمار، و رئيس الامانة العامة لاتحاد القوى الشعبية، الدكتور احمد صالح النهمي، توفي بعد يوم من وفاة والده بأعراض فيروس كورونا المستجد.

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وبينت المصادر أن الدكتور النهمي هو أستاذ الادب والنقد بجامعة ذمار.

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