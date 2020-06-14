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عدن - ياسمين التهامي - جدة" تشهد شوارع شرق جدة بيع أطفال .. والمفاجئة في اغلب جنسيات الاطفال .. تفاصيل وصور !

أظهرت صور متداولة، بيع أطفال وتسول نساء من جنسية عربية بجوار محال بيع الأثاث بالأسواق الشعبية بشمال جدة، في السعودية. جديد اب برس Advertisements ورصدت مواطنة سعودية، أطفالًا من جنسية عربية، يبيعون بعض المستلزمات، وسط وجود لمتسولين وقت الظهيرة، يمارسون التسول بكل راحة ودون خوف على أنفسهم من لهيب الشمس الحارقة، وأيضًا في ظل جائحة فيروس كورونا وما قد يعرضهم للإصابة بالفيروس.

وناشدت المواطنة الأجهزة الرقابية بمداهمة هذه المواقع والقبض على هؤلاء المتسولين والباعة الجائلين في عديد المواقع بشكل واضح، ومعرفة من يقف وراء هؤلاء الأطفال ويستغلون براءتهم في البيع والتسول.

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