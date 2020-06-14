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عدن - ياسمين التهامي - عااااجل " دقت ساعة الصفر .. الجيش الأثيوبي يعلن التدخل العسكري على مصر .. لهذة الاسباب !

جديد اب برس Advertisements لت الأوضاع بين مصر وأثيوبيا على خلفية إصرار الأخيرة على عدم التفاوض فيما يخص سد النهضة. وقالت وزارة الري المصرية اليوم السبت، في تصريحات صحفية إن إثيوبيا تريد احتكار استخدام مياه النيل الأزرق . وأضافت : " هناك جلسات تفاوضية للتوصل إلى توافق مصري إثيوبي". وكان الجيش الأثيوبي هدد أمس بالتدخل العسكري في أزمة سد النهضة لحماية مشروعها.

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