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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل هامة تكشف ما وراء الكواليس للسبب الذي جعل المواطن السعودي يقوم بقص شعر زوجتة وحرقها بالماء المغلي .. تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements وسائل إعلام سعودية تفاصيل جريمة بشعة تسبب في موجة غضب واسعة في المملكة، حيث أقدم زوج على ضرب زوجته وحرقها بالماء المغلي وحلق شعرها في منطقة “جيزان”. وبحسب ما نقلته صحيفة “سبق” المحلية فإن الشرطة السعودية ألقت القبض على مغترب آسيوي لقيامه بإيذاء زوجته جسديا وطردها خارج المنزل. وتابع أن السيدة الوالدة لثلاثة أطفال تعرضت لسوء معاملة وحشية من زوجها الذي ضربها وحرق جسدها بالماء المغلي وكواها قبل أن يحلق شعرها ويجبرها على الخروج من المنزل. هذا وتم القبض على المعتدي وإحالته إلى النيابة العامة، وبحسب ما ورد فإن المرأة التي أصيبت بحروق وإصابات خطيرة، تفتقر إلى مأوى. وكثرت مؤخرا حالات التعنيف في السعودية وسط الظروف المعيشية الصعبة في المملكة جراء تفشي فيروس كورونا وتوقف العمل بكافة المجالات، فضلا عن الانهيار الكارثي بسعر النفط وتوقف إيرادات الحج والعمرة.

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