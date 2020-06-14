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عدن - ياسمين التهامي - عربية واسيوية: 71 دولة تعيد فتح رحلاتها الدولية في هذا التوقيت .. وهذة الدول تدرس وتحدد موعد لفتح مطاراتها .. تفاصيل بأسماء الدول !

جديد اب برس Advertisements 71 دولة حتى الآن الوقت المناسب لفتح المسارات في مطاراتها لاستئناف رحلاتها الدولية بعد فترة الإغلاق التي فرضها انتشار فايروس «كورونا» المستجد، وفقاً لجدول زمني نشرته المنظمة العالمية للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني. ويشير الجدول المطروح إلى أن معظم البلدان تخطط لإعادة فتح الطرق الدولية اعتباراً من منتصف يونيو وحتى بداية أغسطس 2020، حتى الولايات المتحدة التي لا تزال تحت تأثير شديد بسبب تفشي الوباء، فمن المتوقع أن تعيد فتح رحلاتها في 1 سبتمبر القادم، مع الأخذ بالاعتبار تطبيق العديد من الإجراءات الصحية والوقائية في جميع مرافق المطارات حول العالم حتى داخل الطائرات، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والكشف المبكر على المسافرين المغادرين والقادمين. وعلى الصعيد نفسه، فإن العديد من شركات الطيران ستتنفس الصعداء بعد الخسائر الجسيمة التي منيت بها جراء حالة الإغلاق الجوي بسبب «كورونا»، في فترة وصفها العديد من الاقتصاديين بأنها الأسوأ في تاريخ الطيران على مستوى العالم. وأدت هذه المرحلة إلى إفلاس بعض شركات الطيران وخسائر جسيمة تكبدتها شركات كبرى، فيما كشفت آخر الإحصائيات أن مجمل الخسائر في قطاع الطيران والسياحة لهذا العام بلغت نحو 84 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار بنهاية العام. لبنان 15 يوليو 2020 البحرين 10 يونيو 2020 الأردن 15 يوليو 2020 العراق 1 أغسطس 2020 مصر 1 1 أغسطس المملكة العربية السعودية 1 أغسطس 2020 تونس 1 أغسطس اليابان 15 يونيو 2020 شمال مقدونيا 15 يونيو 2020 ليتوانيا 15 يونيو 2020 المجر 15 يونيو 2020 بولندا 15 يونيو 2020 رومانيا 15 يونيو 2020 صربيا 15 يونيو 2020 هولندا 20 يونيو 2020 كازاخستان 20 يونيو 2020 ألبانيا 22 يونيو 2020 البوسنة والهرسك 22 يونيو 2020 الدنمارك 22 يونيو 2020 إستونيا 22 يونيو 2020 فنلندا 22 يونيو 2020 كوريا الجنوبية 22 يونيو 2020 أيرلندا 22 يونيو 2020 قيرغيزستان 22 يونيو 2020 لاتفيا 22 يونيو 2020 النرويج 22 يونيو 2020 سلوفاكيا 22 يونيو 2020 أستراليا 1 يوليو 2020 بلجيكا 1 يوليو 2020 بيلاروسيا 1 يوليو 2020 الصين (بكين فقط) 1 يوليو 2020 السويد 1 يوليو 2020 كندا 1 يوليو 2020 كولومبيا 1 يوليو 2020 كوسوفو 1 يوليو 2020 ماليزيا 1 يوليو 2020 مولدوفا 1 يوليو 2020 اوزبكستان 1 يوليو 2020 تايوان 1 يوليو 2020 تركمانستان 1 يوليو 2020 أوكرانيا 1 يوليو 2020 إندونيسيا 10 يوليو 2020 ​​الهند 10 يوليو 2020 باكستان 10 يوليو 2020 الجزائر 15 يوليو 2020 المغرب 15 يوليو 2020 الفلبين 15 يوليو 2020 جنوب إفريقيا 15 15 يوليو 2020 جورجيا (فقط لجورجيا سيتي) 15 يوليو 2020 المملكة المتحدة 15 يوليو 2020 الكويت 15 يوليو 2020 ليبيا 15 يوليو 2020 قبرص 1 يونيو 2020 روسيا 15 يوليو 2020 بلغاريا 10 يونيو 2020 البرازيل 1 أغسطس أرمينيا 1 أغسطس 2020 فرنسا 1 أغسطس اليونان 10 يونيو 2020 ألمانيا 15 يونيو 2020 إسبانيا 1 أغسطس إيطاليا 1 أغسطس النمسا 15 يونيو 2020 أذربيجان 15 يونيو 2020 الجمهورية التشيكية 15 يونيو 2020 الولايات المتحدة 1 سبتمبر 2020 سويسرا 15 يونيو 2020 الإمارات 1 يوليو

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