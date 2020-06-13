- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. لجنة الطوارئ تعلن تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز ،اليوم السبت ،عن تسجيل 31 اصابة حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 حالات، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأوضح الناطق باسم اللجنة الدكتور احمد منصور ،أنه تم فحص 54 عينة ثبت منها اصابة عدد 31 حالة بفيروس كورونا ووفاة عدد 8 حالات..مشيرا الى أن مجموع الحالات التي ثبت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا في تعز بلغت 191 حالة ،ووفاة 42 حالة ، بينما بلغت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 16 حالة .
واكد الدكتور منصور ان عدد الحالات النشطة 120 حالة تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة..منوهاً بان فرق الاستجابة السريعة لاتزال تقوم بالتقصي والتتبع لجمع المعلومات عن الحالات المخالطة للحالات المؤكدة ووضعها في الحجر المنزلي وأخذ عينات وتسليمها للمختبر المركزي لفحصها.
واهابت لجنة الطوارئ بتعز بجميع المواطنين استشعار المسئولية والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوسائل الوقائية والتباعد الاجتماعي، والتعاون مع فرق الاستجابة السريعة والإبلاغ الفوري عن الحالات المشتبهة غير التواصل مع غرفة طوارئ مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعز.. لجنة الطوارئ تعلن تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.