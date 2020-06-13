تعز.. لجنة الطوارئ تعلن تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز ،اليوم السبت ،عن تسجيل 31 اصابة حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 حالات، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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وأوضح الناطق باسم اللجنة الدكتور احمد منصور ،أنه تم فحص 54 عينة ثبت منها اصابة عدد 31 حالة بفيروس كورونا ووفاة عدد 8 حالات..مشيرا الى أن مجموع الحالات التي ثبت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا في تعز بلغت 191 حالة ،ووفاة 42 حالة ، بينما بلغت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 16 حالة .

واكد الدكتور منصور ان عدد الحالات النشطة 120 حالة تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة..منوهاً بان فرق الاستجابة السريعة لاتزال تقوم بالتقصي والتتبع لجمع المعلومات عن الحالات المخالطة للحالات المؤكدة ووضعها في الحجر المنزلي وأخذ عينات وتسليمها للمختبر المركزي لفحصها.

واهابت لجنة الطوارئ بتعز بجميع المواطنين استشعار المسئولية والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوسائل الوقائية والتباعد الاجتماعي، والتعاون مع فرق الاستجابة السريعة والإبلاغ الفوري عن الحالات المشتبهة غير التواصل مع غرفة طوارئ مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.