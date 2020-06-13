شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر على محسن يعزي العميد الركن أحمد الظاهري في وفاة والدته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى العميد الركن أحمد الظاهري مدير عام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية عزاه فيها بوفاة والدته الفاضلة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة واقارب الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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