أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2020 وهي كالتالي :

وكالات أممية تناشد سرعة تنفيذ مخرجات مؤتمر المانحين في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/485442/ مليشيات الحوثي تستحدث خنادق وأنفاق بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/485475/ إبطال عبوة ناسفة "شديدة الإنفجار" كانت تستهدف موكب المحافظ "البحسني" اليوم بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/485480/ إب.. وفاة عضو مجلس محلي العدين بفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/485487/ اليمن.. تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/485492/ تعز.. الإعلان عن نفاد المحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/485501/ التحالف يعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه مليشيا الحوثي باتجاه جنوب المملكة https://www.elyamnelaraby.com/485508 Advertisements التحالف يشن 30 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/485512/ بالصور.. أمطار تهطل في عدن والسيول تخلف أضراراً بالمصالح العامة https://www.elyamnelaraby.com/485513/ مسلحون حوثيون يعتدون بأعقاب البنادق على شرطي بمدينة ذمار https://www.elyamnelaraby.com/485527/ اللجنة الاقتصادية بالإدارة الذاتية للجنوب تصدر بياناً هاماً https://www.elyamnelaraby.com/485542/ شبوة .. اغلاق عدد من الملاحم وبسطات بيع الاسماك المخالفة في عتق https://www.elyamnelaraby.com/485555/ لجنة الطوارئ تقر معالجات بدء إجلاء العالقين في الهند https://www.elyamnelaraby.com/485557/ وصول ١٤٤ راكباً من العالقين اليمنيين بمصر إلى مطار سيئون https://www.elyamnelaraby.com/485566/ عاجل.. تسجيل 73 إصابة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا في المناطق المحررة https://www.elyamnelaraby.com/485576/

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