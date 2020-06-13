شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تُهدد الجنوبية: «وقت قطع العلاقات قد حان» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت الأوضاع بين الكوريتين الجنوبية والشمالية؛ حيث لن تمرر الشمالية تدخل كوريا الجنوبية في المحادثات بين الشمالية وواشنطن مرور الكرام. كما وصلت منشوارت مناهضة لبيونغ يانغ من ناشطين عبر الحدود مع الجارة. Advertisements وهددت كيم يو يونغ، شقيقة زعيم الشمالية النافذة، بأن بلادها ستتخذ خطوة ضد جارتها الجنوبية وستكلّف الجيش القيام بها. وقالت عن سيول:"أشعر بأن الوقت حان لقطع العلاقات مع سلطات كوريا الجنوبية. سنتّخذ الخطوة التالية قريبا". وأضافت مستشارة الزعيم الرئيسية: "عبر ممارسة السلطة الممنوحة إلي من القائد الأعلى وحزبنا والدولة، أصدرت أمرا للجهة المعنية بشؤون العدو باتّخاذ الخطوة المقبلة بشكل حاسم، سيُمنح حق اتخاذ الخطوة المقبلة ضد العدو إلى الأركان العامة لجيشنا".

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