بالصورة.. مواشي ميتة حاول اصحابها بيعها كلحوم في صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



ضبطت السلطات المختصة بمنفذ الصباحة غرب أمانة العاصمة، السبت، شاحنة تقل على متنها 11 رأس من المواشى الميتة، وذلك خلال محاولة سائق الشاحنة تهريبها الى العاصمة بغرض ذبحها وبيعها للمواطنين كلحوم .

وقال مسؤول في مؤسسة المسالخ أن المهربين قاموا بتغطية المواشي الميته بالتبن بغيه تهريبها من الحديدة الى أمانة العاصمة.

من جانبه اوضح مدير عام مكتب المسالخ وأسواق اللحوم بالأمانة أحمد أدريس إلى أنه تم تسليم السائق مع الشاحنة إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة القضية للنيابة.

ولفت إلى أن المواشى المضبوطة هي اثوار كبيرة تم تسليم جزء منها لحديقة الحيوانات كغذاء للحيوانات المفترسة، وما تبقى تم إتلافه بالمقلب المركزي الأزرقين.