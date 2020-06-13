- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
ضبطت السلطات المختصة بمنفذ الصباحة غرب أمانة العاصمة، السبت، شاحنة تقل على متنها 11 رأس من المواشى الميتة، وذلك خلال محاولة سائق الشاحنة تهريبها الى العاصمة بغرض ذبحها وبيعها للمواطنين كلحوم .
وقال مسؤول في مؤسسة المسالخ أن المهربين قاموا بتغطية المواشي الميته بالتبن بغيه تهريبها من الحديدة الى أمانة العاصمة.
من جانبه اوضح مدير عام مكتب المسالخ وأسواق اللحوم بالأمانة أحمد أدريس إلى أنه تم تسليم السائق مع الشاحنة إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة القضية للنيابة.
ولفت إلى أن المواشى المضبوطة هي اثوار كبيرة تم تسليم جزء منها لحديقة الحيوانات كغذاء للحيوانات المفترسة، وما تبقى تم إتلافه بالمقلب المركزي الأزرقين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. مواشي ميتة حاول اصحابها بيعها كلحوم في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.